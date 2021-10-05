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5 октября, в 08.52 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Папишкес столкнулись три автомобиля, пострадала пожилая женщина.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

На место происшествия выехала полиция и врачи.

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