В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 20.20 ч.

По предварительным данным, на скользкой дороге водитель Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

По данным полиции, в ДТП пострадал водитель Audi.

Ведется расследование.