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В понедельник вечером в Вильнюсском районе, в деревне Раконяй, на ул. Пилигриму, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В ДТП пострадал человек.
В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 20.20 ч.

По предварительным данным, на скользкой дороге водитель Audi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

По данным полиции, в ДТП пострадал водитель Audi.

Ведется расследование.

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