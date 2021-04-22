21 апреля, в 20.20 ч., полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в старостве Бездониса, собака, принадлежащая женщине 1978 г.р., покупала мальчика 2014 г.р.

Полиция выяснила, что на 6-летнего ребенка напала соседская собака породы хаски.

Собаку выгуливала сестра (1984 г.р.) хозяйки собаки. Увидев уток в пруду, собака рванула вперед и вырвала поводок из рук женщины. Сообщается, что хозяева собаки узнали о происшествии и стали искать собаку. Все их усилия были тщетными.

В это время в соседней деревне на улице играли дети. Очевидец происшествия сказал, что собака подбежала к детям, дети к ней не приставали, не обращали на нее внимания, но пес неожиданно напал на 6-летнего мальчика и укусил его за голову.

По предварительным данным, мальчик был госпитализирован.

Начато расследование.