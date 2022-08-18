В Вильнюсском районе со склада украдены электровелосипеды и электросамокаты на сумму 120 000 евро

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В Вильнюсском районе обокрали склад, украдены электрические велосипеды и электросамокаты, нанесен огромный ущерб.
Департамент полиции сообщает, что 17 августа, в 11.11 ч. в полицию сообщили, что 10-17 августа в Вильнюсском районе, в деревне Скайстеряй, неизвестные взломали дверь на складе и украли электрические велосипеды и электросамокаты.
Ущерб - около 120 000 евро.Ведется расследование.
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