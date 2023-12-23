В Вильнюсском районе скорая помощь столкнулась с BMW

Как сообщили в полиции, в 11.55 поступило сообщение, что машина скорой помощи столкнулась с автомобилем BMW в Вильнюсском районе, в деревне Пасеняй, на улице Упес.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал медик.
На место происшествия были направлены медики и сотрудники полиции.
На месте аварии водитель BMW заявил, что столкновение произошло по вине врачей.
Он рассказал, что бригада скорой помощи выехала на встречную полосу, и ему некуда было деться.
По неофициальным данным Delfi у медика был поврежден глаз.