В Вильнюсском районе скорая помощь столкнулась с BMW

Как сообщили в полиции, в 11.55 поступило сообщение, что машина скорой помощи столкнулась с автомобилем BMW в Вильнюсском районе, в деревне Пасеняй, на улице Упес.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал медик.

На место происшествия были направлены медики и сотрудники полиции.

На месте аварии водитель BMW заявил, что столкновение произошло по вине врачей.

Он рассказал, что бригада скорой помощи выехала на встречную полосу, и ему некуда было деться.