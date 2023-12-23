В Вильнюсском районе скорая помощь столкнулась с BMW

 
в ДТП пострадал медик
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
В субботу в Вильнюсском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что пострадал человек.

Как сообщили в полиции, в 11.55 поступило сообщение, что машина скорой помощи столкнулась с автомобилем BMW в Вильнюсском районе, в деревне Пасеняй, на улице Упес.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал медик.

На место происшествия были направлены медики и сотрудники полиции.

На месте аварии водитель BMW заявил, что столкновение произошло по вине врачей.

Он рассказал, что бригада скорой помощи выехала на встречную полосу, и ему некуда было деться.

По неофициальным данным Delfi у медика был поврежден глаз.

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