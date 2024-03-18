В Вильнюсском районе сгорели шесть автомобилей

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар начался 17 марта около 4 ч. на хуторе Аукштеи Русокай (Вильнюсский район), около Старой Укмергской дороги. Горел частный дом.

Когда на место приехали пожарные-спасатели открытым пламенем горела крыша кирпичного дома, деревянный навес и сарай.

В сарае было два автомобиля.

Через час пожар был потушен. Выгорела стена дома, в сарае сгорели автомобили Dacia Spring и VW Passat. Кроме того, расплавились детали автомобилей Mini Cooper, Audi, Ford, Škoda, которые стояли за забором, и заправка для электромобилей.