В Вильнюсском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, пострадали двое детей

По предварительным данным, в 17.24 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Дурпю с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota.

Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двоим детям, они были доставлены в больницу.

Автомобилем управлял трезвый мужчина, он не мог объяснить, как произошло ДТП. Не исключена поломка авто.

Выяснилось, что в Toyota без перевозки везли маленького котенка, полиция закрыла его в своем авто, чтобы котенок не сбежал.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.