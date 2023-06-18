aA
В воскресенье в Вильнюсском районе, в Пагиряй, произошло ДТП. Потребовалась помощь врачей.
В Вильнюсском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, пострадали двое детей
© DELFI

По предварительным данным, в 17.24 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Дурпю с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota.

Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двоим детям, они были доставлены в больницу.

Автомобилем управлял трезвый мужчина, он не мог объяснить, как произошло ДТП. Не исключена поломка авто.

Выяснилось, что в Toyota без перевозки везли маленького котенка, полиция закрыла его в своем авто, чтобы котенок не сбежал.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Депутат предлагает обязать совершеннолетних детей платить по 5% зарплаты каждому из родителей

Депутат намерен узаконить обязательство содержать...

Водитель автобуса: я бы посадила господина мэра за руль, пусть проедет по улицам Вильнюса

Вильнюсцы возмущены нескончаемыми ремонтами на улицах...

Elektriniai paspirtukai Vilniuje Elektrinių paspirtukų ir dviračių eismas draudžiamas

В Вильнюсе вступил в силу новый запрет, но никто его не соблюдает

С 1 июня 2023 года в Вильнюсе водителям велосипедов и...

Экономист о ценах в Литве: если люди покупают, зачем их снижать?

Горючее и электроэнергия в Литве заметно подешевели, а...

Литовка с мужем итальянцем открыли пиццерию в Расейняе: два года бизнес процветает

В небольшом литовском городке Расейняй во время...