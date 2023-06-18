В Вильнюсском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, пострадали двое детей

По предварительным данным, в 17.24 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Дурпю с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota.
Сообщалось о пострадавших.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась двоим детям, они были доставлены в больницу.
Автомобилем управлял трезвый мужчина, он не мог объяснить, как произошло ДТП. Не исключена поломка авто.
Выяснилось, что в Toyota без перевозки везли маленького котенка, полиция закрыла его в своем авто, чтобы котенок не сбежал.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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