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Ночью в Вильнюсском районе, в Галгяй, произошло ДТП. Сообщалось о пострадавшем.
В Вильнюсском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW
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По данным полиции, 29 октября, в 3.39 ч. сообщили о ДТП с участием автомобиля BMW.

Звонивший сказал, что машина съехала с дороги, помощь врачей нужна его другу.

Врачи и полиция приехали на место происшествия и обнаружили на поле разбитый оранжевый BMW.

Врачи осмотрели пострадавшего водителя, его увезли в больницу. По данным полиции, был ли водитель трезвым, выяснится позже, когда получат результаты анализа крови.

Пассажира на трезвость не проверяли.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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