В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль, погиб пассажир

21 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП.
Департамент полиции информирует, что в деревне Скирленай, на ул. Асвеёс, девушка не справилась с управлением электромобиля и съехала с дороги. В ДТП погиб пассажир авто.
По предварительным данным, девушка 2000 г.р. не справилась с управлением Audi e-tron, съехала с дороги и врезалась в дерево. Погиб мужчина 1976 г.р.
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