aA
В Вильнюсском районе произошло трагическое ДТП.
В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль, погиб пассажир
© DELFI / Tomas Vinickas

21 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП.

Департамент полиции информирует, что в деревне Скирленай, на ул. Асвеёс, девушка не справилась с управлением электромобиля и съехала с дороги. В ДТП погиб пассажир авто.

По предварительным данным, девушка 2000 г.р. не справилась с управлением Audi e-tron, съехала с дороги и врезалась в дерево. Погиб мужчина 1976 г.р.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги

Читатель портала сказал, что попал в своеобразную...

Alma Adamkienė.

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...

Из-за спиленного дуба в понедельник в Вильнюсе состоится акция протеста

Из-за спиленного в субботу в Вильнюсе векового дуба в...

Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности

Электричество на рынке дешевеет, однако число...

Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...