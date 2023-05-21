В Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль, погиб пассажир

21 мая, в 17.30 ч. в Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП.

Департамент полиции информирует, что в деревне Скирленай, на ул. Асвеёс, девушка не справилась с управлением электромобиля и съехала с дороги. В ДТП погиб пассажир авто.

По предварительным данным, девушка 2000 г.р. не справилась с управлением Audi e-tron, съехала с дороги и врезалась в дерево. Погиб мужчина 1976 г.р.