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На окраине Вильнюса, на старой Укмергской дороге, в автомобиль, в котором ехала женщина с ребенком, врезался ехавший в том же направлении другой автомобиль. После удара машина с женщиной и ребенком едва не оказалась од грузовиком. Женщину увезли в больницу. Пьяного виновника ДТП из машины вытащили полицейские.

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