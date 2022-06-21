В Вильнюсском районе пропал мужчина

Полиция информировала, что 27 мая, в 18 ч., мужчина ушел из дома в деревне Пагиряй и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, крупного телосложения, ходит сгорбившись, прихрамывает на левую ногу. Возможно, в день исчезновения на нем была темно-серая летняя куртка, серый свитер, синие джинсы, темные ботинки. У мужчины при себе были документы и банковская карта.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Вилии Уогинтайте по номеру (8 5) 271 7671, 8 673 31492 или по номеру 112.
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