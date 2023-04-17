В Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП, сообщается о четырех погибших

По словам звонившего, возможно, погибли два человека, зажат ребенок. Грузовик перевернулся.

Пожарные-спасатели на месте происшествия обнаружили четверых погибших. По предварительным данным, погиб водитель (1988 г.р.), личность остальных погибших уточняется.

Ребенка лет 7 из машины достали пожарные-спасатели и передали в руки врачей.

Дорога на месте ДТП перекрыта.

Водитель грузовика (1988 г.р.) был трезвым. Он сказал, что ДТП произошло, когда водитель Audi выехал на встречную полосу.

На место происшествия выехали полиция, скорая и пожарные-спасатели.