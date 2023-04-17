В Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП, погибли пять человек

По словам звонившего, возможно, погибли два человека, зажат ребенок. Грузовик перевернулся.

Пожарные-спасатели на месте происшествия обнаружили четверых погибших. По предварительным данным, погибли 34-летний водитель, 43-летняя пассажирка, подросток 17 лет и 8-летний мальчик.

6-летнюю девочку из машины достали пожарные-спасатели и передали в руки врачей. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось, девочка скончалась в больнице.

Дорога на месте ДТП перекрыта.

Водитель грузовика (1988 г.р.) был трезвым. Он сказал, что ДТП произошло, когда водитель Audi выехал на встречную полосу.

Водитель грузовика получил травму ноги. В больнице ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.