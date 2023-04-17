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17 апреля, в 7.16 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Майшягале, на ул. Яунюну столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
В Вильнюсском районе произошло серьезное ДТП, погибли пять человек
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам звонившего, возможно, погибли два человека, зажат ребенок. Грузовик перевернулся.

Пожарные-спасатели на месте происшествия обнаружили четверых погибших. По предварительным данным, погибли 34-летний водитель, 43-летняя пассажирка, подросток 17 лет и 8-летний мальчик.

6-летнюю девочку из машины достали пожарные-спасатели и передали в руки врачей. К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось, девочка скончалась в больнице.

Дорога на месте ДТП перекрыта.

Водитель грузовика (1988 г.р.) был трезвым. Он сказал, что ДТП произошло, когда водитель Audi выехал на встречную полосу.

Водитель грузовика получил травму ноги. В больнице ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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