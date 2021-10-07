aA
В Вильнюсском районе полиция остановила подозрительного водителя, который отказался проверяться на трезвость. Выяснилось, что это также был полицейский.
В Вильнюсском районе полиция остановила своего коллегу, который отказался проверяться на трезвость
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что 6 октября, в 23.30 ч. в Вильнюсском районе, в дер. Растиненай, был остановлен автомобиль Opel Insignia.

Выяснилось, что за рулем был нетрезвый (отказался от проверки на трезвость) сотрудник ГКП Вильнюсского округа (1984 г.р.). Он попался не в рабочее время, был без униформы. Подозреваемый был задержан. Ему грозит уголовная ответственность, поскольку он отказался от проверки на трезвость.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: закрывать школы и ограничивать движение пока не планируется (12)

Правительство Литвы 6 октября одобрило выплату...

"Delfi. Главное": куда и почему растут цены в Литве, и каким может быть будущее Беларуси? (12)

В чем причина стремительного роста цен на...

Литва все глубже погружается в черную зону (14)

В Литве за последние сутки снова зафиксировано больше...

Женщина с симптомами воспаления пыталась попасть к врачу, ответ регистратора ее удивил (70)

Жительница Вильнюса Даля почувствовала боль в животе....

Исследование: в сентябре корзина самых дешевых продуктов питания в Литве подорожала (7)

Корзина самых дешевых продуктов в Литве в сентябре...