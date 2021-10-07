В Вильнюсском районе полиция остановила своего коллегу, который отказался проверяться на трезвость

Департамент полиции сообщает, что 6 октября, в 23.30 ч. в Вильнюсском районе, в дер. Растиненай, был остановлен автомобиль Opel Insignia.

Выяснилось, что за рулем был нетрезвый (отказался от проверки на трезвость) сотрудник ГКП Вильнюсского округа (1984 г.р.). Он попался не в рабочее время, был без униформы. Подозреваемый был задержан. Ему грозит уголовная ответственность, поскольку он отказался от проверки на трезвость.