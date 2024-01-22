В Вильнюсском районе полиция остановила нетрезвого судью

По данным полиции, 21 января, в 10.20 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Григайчай, был остановлен автомобиль Toyota Prius, которым управлял нетрезвый (1,16 промилле) судья (1966 г.р.) Участкового суда Вильнюсского региона.

По сведениям Delfi, полиция задержала судью Вилмантаса Амбрулявичюса.

По предварительным данным, за нетрезвым водителем и его автомобилем приехала жена.

Начато расследование.

Суд сообщает, что Совет судей выясняет обстоятельства и намерен обратиться в Генпрокуратуру за дополнительной информацией. Когда появится информация, Совет судей инициирует процедуру дисциплинарного взыскания за унижение звания судьи.

Канцлер суда Вилма Григаравичене сказала Delfi, что с сегодняшнего для судья находится на больничном. На прошлой неделе судья работал.

Григаравичене информировала, что Амбрулявичюс сообщил, что подал заявление об отставке.