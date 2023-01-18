В Вильнюсском районе перевернулся пьяный водитель на Ford Focus

В 13 ч. полиция сообщила, что около Неменчине, между Балишкяй и Дайлидишкяй, с дороги съехал автомобиль Ford Focus.

Очевидцы сказали, что из машины шел дым. На месте происшествия выяснилось, что это испарялась охлаждающая жидкость. Пожарные-спасатели отключили аккумулятор.

Водитель (1971 г.р.) был пьян (2,51 промилле, второй раз – 2,24 промилле).

Ведется расследование.