В Вильнюсском районе перевернулся и загорелся автомобиль

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
Автомобиль Audi A3 съехал с дороги. Другие водители, которые остановились у места ДТП, не дали распространиться огню, потушили его.
По словам пожарных-спасателей, в автомобиле были два человека, оба без признаков жизни. Полиция сообщила, что погибли водитель (1953 г.р.) и ехавшая с ним женщина.
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