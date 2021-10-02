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2 октября, в 18.10 ч., по Единому центру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Дамбришкяй, на ул. Вильняус, во время ДТП, перевернулся и загорелся автомобиль.
В Вильнюсском районе перевернулся и загорелся автомобиль
© DELFI / Ainis Gurevičius

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Автомобиль Audi A3 съехал с дороги. Другие водители, которые остановились у места ДТП, не дали распространиться огню, потушили его.

По словам пожарных-спасателей, в автомобиле были два человека, оба без признаков жизни. Полиция сообщила, что погибли водитель (1953 г.р.) и ехавшая с ним женщина.

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