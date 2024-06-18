В Вильнюсском районе перевернулся грузовик

Вильнюсская полиция информировала, что в 12.20 ч. поступило сообщение о том, что за Неменчине, на дороге в сторону Пабраде, около деревни Раудондварис, произошло ДТП. Сообщается, что с дороги съехал и перевернулся грузовик Mercedes Benz.
Водитель сказал, что никто не пострадал, помощь врачей не нужна.
Однако из бензобака произошла утечка топлива, поэтому на место происшествия приезжали полицейские, пожарные-спасатели и инспекторы по охране природы.
По данным Департамента охраны природы, из бензобака вылилось около 20 л топлива. Утечку удалось остановить. На место выехали работники компании, которые собирают топливо.
Водитель грузовика рассказал журналисту Delfi, что он не справился с управлением, когда на дорогу выбежало животное. В грузовике были овощи.