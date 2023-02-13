В Вильнюсском районе от взрыва петарды пострадал несовершеннолетний

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В вильнюсскую больницу был доставлен пострадавший подросток. Выяснилось, что у него в руке взорвалась петарда.
Пострадавшего привезли в больницу 12 февраля, в 20 ч. Он пояснил, что у него в руке взорвалась петарда.
Несчастье произошло в деревне Пусталаукис (Вильнюсский район).
Пострадавшего положили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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