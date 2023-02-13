В Вильнюсском районе от взрыва петарды пострадал несовершеннолетний

Пострадавшего привезли в больницу 12 февраля, в 20 ч. Он пояснил, что у него в руке взорвалась петарда.

Несчастье произошло в деревне Пусталаукис (Вильнюсский район).

Пострадавшего положили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.