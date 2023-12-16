В Вильнюсском районе обнаружено тело полураздетого и босого мужчины

Полицию и врачей пара вызвала около 10 ч. Тело было найдено в Пашиляй (недалеко от Реше, Вильнюсский район). Звонившие по номеру 112 люди надеялись, что человек еще жив.
Женщина рассказала Delfi, что они с мужем собирались в магазин, но встреченная соседка сказала им, что видела лежащего на дороге человека.
"Мой муж пошел посмотреть. Я не осмелилась приблизиться. Муж дотронулся до лежавшего мужчины, надеялся, что он жив, но, прикоснувшись, понял, что человек мертв. Может, бездомный, я не знаю, он был без обуви, в одной футболке. У меня и сейчас руки дрожат, неважно, бездомный или нет, это же человек, жалко. Недалеко есть деревянная избушка, может туда шел, не знаю", – рассказала женщина.
Врачи констатировали, что мужчина мертв. По данным полиции, мужчине было около 60 лет, но его личность пока не установлена.