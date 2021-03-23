В Вильнюсском районе обнаружено тело мужчины

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22 марта, в 8.35 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Буйвидишкес, в доме было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.).
По предварительным данным, на теле покойного обнаружили рубленую рану и царапины.
Эксперты выясняют причину смерти покойного.
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