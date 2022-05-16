В Вильнюсском районе ножом была ранена женщина

Скопировать ссылку В Вильнюсском районе ножом была ранена женщина

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15 мая, в 15.25 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Реше, во время конфликта мужчина нанес ножевое ранение женщине (1979 г.р.). Пострадавшая доставлена в больницу.