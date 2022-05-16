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15 мая, в 15.25 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Реше, во время конфликта мужчина нанес ножевое ранение женщине (1979 г.р.). Пострадавшая доставлена в больницу.
Полиция информировала, что подозреваемые пьяны: в организме мужчины 1971 г.р. было 3,08 промилле, а 1963 г.р. - 2,66 промилле. Оба они задержаны.
Начато расследование.
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