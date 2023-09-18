В Вильнюсском районе нетрезвая женщина ранила сотрудницу полиции

По данным правоохранительных органов, в 18.11 час. поступило сообщение о том, что в селе Буйвидишкес Вильнюсского района женщина намерена покончить жизнь самоубийством.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, предположительно, пьяную женщину, которая напала и ранила сотрудницу полиции (1997 г. р.) 5-ого КП города Вильнюса. Сотрудница полиции, после оказания медицинской помощи, лечится амбулаторно.
Подозреваемая (1976 г. р.) была госпитализирована ввиду состояния здоровья.
Начато досудебное расследование в соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса ЛР.
Оставить комментарий Читать комментарии