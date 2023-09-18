В Вильнюсском районе нетрезвая женщина ранила сотрудницу полиции

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos policijos nuotr.
Lietuvos policijos nuotr.
В Вильнюсском районе нетрезвая женщина ранила сотрудницу полиции при исполнении служебных обязанностей, сообщает полиция.

По данным правоохранительных органов, в 18.11 час. поступило сообщение о том, что в селе Буйвидишкес Вильнюсского района женщина намерена покончить жизнь самоубийством.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, предположительно, пьяную женщину, которая напала и ранила сотрудницу полиции (1997 г. р.) 5-ого КП города Вильнюса. Сотрудница полиции, после оказания медицинской помощи, лечится амбулаторно.

Подозреваемая (1976 г. р.) была госпитализирована ввиду состояния здоровья.

Начато досудебное расследование в соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса ЛР.

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