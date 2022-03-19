В Вильнюсском районе нетрезвая женщина ножом ударила мужчину

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17 марта, около 21.00, в селе Куприонишкес Вильнюсского района, у себя дома во время конфликта женщина ранила мужчину (1985 г.р.) ножом.
Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями живота и руки. Подозреваемая (1989 г.р.) находилась в состоянии алкогольного опьянения (2.72 пром.) Начато досудебное расследование.
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