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В Вильнюсском районе мужчина, копавший землю на своем участке, обнаружил два человеческих черепа и кости.
Департамент полиции сообщает, что 14 сентября, в 11.37 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Копличнинкай, на участке, принадлежащем мужчине (1988 г.р.) обнаружили два человеческих черепа и кости.
Выясняются обстоятельства смерти.
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