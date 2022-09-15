Департамент полиции сообщает, что 14 сентября, в 11.37 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Копличнинкай, на участке, принадлежащем мужчине (1988 г.р.) обнаружили два человеческих черепа и кости.

Выясняются обстоятельства смерти.