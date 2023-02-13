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В Вильнюсском районе на электротрансформаторе cгорел подросток. Медики смогли подойти к нему, только после отключения электричества.
Transformatorinė
Transformatorinė
© DELFI / Jaunius Matonis

Около 18.00 ч. в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Мелеконяй на трансформаторной будке горит человек. На место происшествия прибыли все службы. После того как ESO отключила электричество, был обнаружен юноша (2007 г.р.).

Как подтвердил информационному агентству ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, медики констатировали смерть подростка.

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