Около 18.00 ч. в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Мелеконяй на трансформаторной будке горит человек. На место происшествия прибыли все службы. После того как ESO отключила электричество, был обнаружен юноша (2007 г.р.).
Как подтвердил информационному агентству ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис, медики констатировали смерть подростка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис: почему они должны предупреждать какого-то педофила?
По мнению почетного председателя Союза Отечества-...
Помощь Литвы, окончание войны и отношение к Тихановской. Михаил Подоляк рассказал, чего ждать в этом году
Разговор с советником главы ОП Михаилом Подоляком...
Вопрос наркотиков в истории пропавшего подростка: рассказ 16-летнего шяуляйца шокирует родителей
Перед загадочным исчезновением 15-летнего подростка в...
Центробанк Литвы проанализировал рост цен на продукты
Центробанк Литвы исследовал цены на продукты питания...
НЦОЗ: в Литве растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ
Национальный центр общественного здравоохранения...