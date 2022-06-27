В Вильнюсском районе на проводах повис воздушный шар с 22-мя пассажирами

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В воскресенье вечером пожарные-спасатели и врачи были вызваны в деревню Судервес (Вильнюсский район), на ул. Майшягалос.
По предварительным данным, в 21.40 ч. поступило сообщение о том, что воздушный шар повис на электрических проводах.
В корзине шара были 22 человека.
Выяснилось, что людям помощь не потребовалась. На место вызвали работников ESO (Energijos skirstymo operatorius), чтобы безопасно снять воздушный шар.
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