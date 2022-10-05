В Вильнюсском районе на павильоне остановки появились символы российской армии

Сообщение об инцидент Вильнюсская полиция получила в среду. На павильоне нарисованы как минимум три буквы Z.
Представитель отдела коммуникации полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что начато расследование.
Полиция сообщила об инциденте муниципалитету и попросила убрать эти запрещенные в Литве символы.
Напомним, что 19 апреля 2022 г. литовский парламент принял поправки к Кодексу административных правонарушений и запретил использование в Литве как Георгиевской ленты, так и символов войны в Украине букв Z и V.
За нарушение грозит административная ответственность – штраф физическим лицам в размере 300-700 евро, а юридическим 600-1200 евро. За повторное нарушение соответственно 500-900 и 800-1500 евро.
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