В Вильнюсском районе на лугу обнаружено тело предположительно убитого мужчины

Как сообщили в Департаменте полиции, тело погибшего мужчины с травмами было обнаружено во вторник вечером, около 21.16 час., в селе Гейбуляй.

По предварительным данным, тело обнаружила женщина, которая вышла на прогулку. Она сообщила, что на груди у мужчины видна рана.

На место происшествия приехала полиция и врачи. Полицейские с служебными собаками на месте происшествия искали улики.

По сведениям Delfi, отца лишились трое малолетних детей. Работники староства информировали, что семья была приличная, никаких проблем с ней не было.

По факту убийства начато предварительное расследование.