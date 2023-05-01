aA
В воскресенье поздно вечером полиция и врачи скорой выезжали в Вильнюсский район.
В Вильнюсском районе на автомобиле перевернулся пьяный водитель
© DELFI / Jaunius Matonis

Полиция информировала, что 30 апреля, в 20.15 ч. в Вильнюсском районе, в Мицкунай, На ул. Вильняус, автомобиль Siat, которым управлял нетрезвый (2,38 промилле) мужчина (1959 г.р.), съехал с дороги и перевернулся.

В ДТП пострадал водитель автомобиля и пассажир (1999 г.р.), оба они были доставлены в больницу.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В каких районах столицы Литвы самый чистый воздух?

Проблема загрязнения воздуха твердыми частицами...

В Литве поднимают вопрос снижения налогов среднему классу: за чей счет это возможно?

Благодаря повышению необлагаемого налогами минимума...

Krizė

Плохие новости в Литве: растет число должников, сокращается количество работников

Несмотря на то, что на дворе солнечная весна, в...

Парламенту Литвы снова предложат изменить статус 1 мая

Парламенту Литвы во второй раз предложат лишить 1 мая...

Курортные контрасты: в выходные в Паланге и Ниде - столпотворение, а в Швянтои - полный штиль

Несмотря на то, что в Литве есть и другие курорты - не...