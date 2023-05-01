В Вильнюсском районе на автомобиле перевернулся пьяный водитель

Полиция информировала, что 30 апреля, в 20.15 ч. в Вильнюсском районе, в Мицкунай, На ул. Вильняус, автомобиль Siat, которым управлял нетрезвый (2,38 промилле) мужчина (1959 г.р.), съехал с дороги и перевернулся.
В ДТП пострадал водитель автомобиля и пассажир (1999 г.р.), оба они были доставлены в больницу.
Ведется расследование.
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