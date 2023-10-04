В Вильнюсском районе из-за выбежавшей на дорогу косули произошли два ДТП.

Полиция информирует, что 3 октября, в 20.33 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Науякемис, на ул. Лаворишкю, автомобиль VW Transporter, которым управлял мужчина (1980 г.р.) сбил косулю, неожиданно выбежавшую на дорогу.

Между тем ехавший по встречной полосе автомобиль Volvo, которым управляла женщина (2001 г.р.), притормозил, но затормозить не успел ехавший за ним автомобиль Mercedes Benz (водитель женщина 1970 г.р.) и врезался в Volvo.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mercedes Benz (1935 г.р.), ей оказали первую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение.