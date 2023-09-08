В Вильнюсском районе дважды горело поместье Тышкевичей

Сообщение о пожаре поступило по номеру 112, в 16.01 ч. Звонивший сказал, что в Белой Воке горит заброшенное двухэтажное здание. Выяснилось, что горело бывшее поместье Тышкевичей.

Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что из 2-этажного здания с мансардой шел дым (это заброшенное здание - бывший дворец Тышкевичей).

В подвале здания горело провалившееся деревянное перекрытие, деревянная лестница, мусор.

В 17.30 ч. пожар был потушен.

В ночь на 8 сентября, в 0.28 ч., поместье снова горело.

По словам пожарных-спасателей, звонивший сказал, что видит издалека открытое пламя.

На этот раз горела крыша поместья.