В Вильнюсском районе дважды горело поместье Тышкевичей

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
В четверг, 7 сентября, в Белой Воке (Вильнюсский район) загорелось бывшее поместье Тышкевичей.

Сообщение о пожаре поступило по номеру 112, в 16.01 ч. Звонивший сказал, что в Белой Воке горит заброшенное двухэтажное здание. Выяснилось, что горело бывшее поместье Тышкевичей.

Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что из 2-этажного здания с мансардой шел дым (это заброшенное здание - бывший дворец Тышкевичей).

В подвале здания горело провалившееся деревянное перекрытие, деревянная лестница, мусор.

В 17.30 ч. пожар был потушен.

В ночь на 8 сентября, в 0.28 ч., поместье снова горело.

По словам пожарных-спасателей, звонивший сказал, что видит издалека открытое пламя.

На этот раз горела крыша поместья.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны, две автолестницы, подъемники. Около 7 ч. утра пожар был ликвидирован.

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