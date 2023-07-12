12 июля 2023 г. 13:33

В Вильнюсском районе без вести пропал подросток

 
ru.DELFI.lt
Lokimantas Tarailė
Lokimantas Tarailė
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Полици Вильнюсского района разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Локимантаса Тарайле (2007 г.р.).

Полиция информирует, что 10 июля, в 18.20 ч. 15-летний подросток вышел из мастерской в деревне Слабада (Вильнюсский район) погулять у реки и до сих пор не вернулся. У подростка телефона с собой не было. Где он находится - неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, длинные, ниже ушей, русые.

На юноше были черные брюки m-tac, Красная майка с надписью Lrytas, черные короткие ботинки с белой подошвой и белыми шнурками Converse, в кепке m-tac цвета хаки с козырьком.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Зенонасу Дрозд по номеру 8 605 60888 или по номеру 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии