В Вильнюсском районе без вести пропал подросток

Полиция информирует, что 10 июля, в 18.20 ч. 15-летний подросток вышел из мастерской в деревне Слабада (Вильнюсский район) погулять у реки и до сих пор не вернулся. У подростка телефона с собой не было. Где он находится - неизвестно.