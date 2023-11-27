В Вильнюсском районе автомобиль сбил стоявшего на дороге пешехода

Как сообщили в Департаменте полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.16 час. в селе Букишкес, на ул. Бичюлю.
Автомобиль VW Caddy Life, которым управлял мужчина (1983 г. р.), сбил и ранил пешехода (2003 г. р.), стоявшего посреди проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.
Пострадавший был госпитализирован.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств начато досудебное расследование.
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