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1 ноября, в 16.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Миндауго, в магазине, мужчина (1988 г.р.) предъявил охраннику документ, принадлежащий другому лицу (2006 г.р.).
Начато расследование по 1 ч. 302 ст. УК ЛР.
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