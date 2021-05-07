В вильнюсском КПЗ скончался задержанный

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Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе, в КПЗ скончался задержанный мужчина.
6 мая, в 14.21 ч. задержанному (1980 г.р.) за нарушение общественного порядка стало плохо. В КПЗ вызвали скорую.
Врачи реанимировали мужчину, но спасти ему жизнь не удалось.
Причину смерти выясняют судмедэксперты и полиция.
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