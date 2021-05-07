В вильнюсском КПЗ скончался задержанный

6 мая, в 14.21 ч. задержанному (1980 г.р.) за нарушение общественного порядка стало плохо. В КПЗ вызвали скорую.

Врачи реанимировали мужчину, но спасти ему жизнь не удалось.

Причину смерти выясняют судмедэксперты и полиция.