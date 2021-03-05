В Вильнюсском КПЗ обнаружено тело арестованного

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4 марта в КПЗ комиссариата Вильнюсского округа обнаружено тело арестованного.
Департамент полиции сообщает, что тело мужчины (1981 г.р.) было обнаружено около полудня.
По имеющимся данным, мужчина был задержан за незаконное хранение наркотиков.
Судмедэксперты выясняют причину смерти мужчины.
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