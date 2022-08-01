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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсском кафе было совершено ограбление.
Pistoletas
Pistoletas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По предварительным данным, 31 июля, в 8.50 ч., в Вильнюсе, на аллее Саулетякё, в кафе пришел мужчина, который, угрожая продавщице (2002 г.р.) предметом похожим на пистолет украл около 710 евро.

Начато расследование по факту ограбления.

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