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Ночью в вильнюсском хостеле бесчинствовали двое вооруженных хулиганов. Они избили мужчину и напугали работницу. Полиция обнаружила пистолет и нетрезвых подозреваемых.
В вильнюсском хостеле произошел вооруженный конфликт: избит мужчина, напугана работница
© DELFI / Jaunius Matonis

Полиция сообщает, что 7 сентября около полуночи, в хостеле по адресу ул. Лепкальнё, 2, по вине нетрезвых мужчин начался конфликт. Один из подозреваемых был вооружен пистолетом. Он ударил находившегося в приемной мужчину (1989 г.р.). Работница хостела (1984 г.р.) не пострадала, но очень испугалась.

По сведениям Delfi.lt, один из участников конфликта целился в нее из пистолета. Друг женщины вступился за нее, выбил оружие из рук. В это время работница вызвала охрану и полицию.

Охранники задержали двоих нетрезвых подозреваемых. Когда приехала полиция, один из них (1981 г.р.) отказался от проверки на трезвость, в организме второго (1984 г.р.) было 2,89 промилле. На полу нашли пистолет Beretta Elite 2.

По предварительным данным, пистолет был заряжен дробовым патроном.

Подозреваемые задержаны. Ведется расследование.

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