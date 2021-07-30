В вильнюсском городском автобусе агрессивный мужчина ранил пассажира

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Вильнюсская полиция сообщает, что в автобусе зафиксирован случай нарушения общественного порядка. Пострадал пассажир.
29 июля, в 21 ч., на ул. Кауно, 5, в Вильнюсе, молодой человек (1996 г.р.) нарушил общественный порядок и спокойствие в автобусе - он нецензурно бранился, выражал неуважение к другим пассажирам, бил по автобусу.
Сообщается, что молодой человек угрожал пассажирам и шпателем ранил мужчину (1960 г.р.).
Начато расследование.
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