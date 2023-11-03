В вильнюсском доме престарелых произошел пожар, погибли два человека

Сообщение о пожаре поступило 2 ноября, в 23.23 ч.

Горел дом престарелых в Вильнюсе на ул. Бальжё, 33.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сказал, что на место происшествия выезжали пожарные, врачи и полиция.

По данным Департамента полиции, пожар начался на третьем этаже дома престарелых Senevita, во время пожара погибли два человека.

Из дома престарелых эвакуировали 30 человек. Позже выяснилось, что во время пожара пострадали три человека, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали 8 экипажей пожарных-спасателей (6 автоцистерн, автоподъемник и автомобиль штаба), 6 бригад скорой помощи и 7 экипажей полиции.

Полицейские выбивали окна и на руках выносили пожилых людей на улицу.

Во время операции по эвакуации один из полицейских получил травму руки.