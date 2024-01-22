В Вильнюсском баре мужчины стреляли в потолок и целились в посетителей

По данным Департамента полиции, 21 января, в 1.20 ч., в Вильнюсе, в баре на ул. Озо, двое нетрезвых мужчин шумели, а потом несколько раз выстрелили в потолок и стали целится в посетителей и работников бара. Бармен (2002 г.р.) сумел разоружить подозреваемого.
Полиция вручила подозреваемым (1986 г.р.) и (2004 г.р.) повестки. На месте происшествия был обнаружен и изъят страйкбольный пистолет.
По предварительным данным, полицию вызывали дважды, сначала сказали, что дерутся 10 человек, потом сказали, что дерутся 8 человек.
Выяснилось, что стрелял молодой человек 2004 г.р.
Начато расследование по факту нарушения общественного порядка.
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