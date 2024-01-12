В вильнюсском автобусном парке погиб работник

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

12 января поступило сообщение о том, что в Вильнюсе автобус переехал человека.

В вильнюсскую полицию о несчастье сообщили в 13.56 ч.

По предварительным данным, автобус сбил инженера. Мужчине было около 60 лет. Мужчина потерял сознание. О происшествии сообщил работник автобусного парка.

На место происшествия выехала полиция, пожарные-спасатели и скорая. К сожалению, врачи констатировали, что мужчина скончался.

Когда на место происшествия приехал журналист Delfi, выяснилось, что несчастье произошло на территории компании Tolimojo keleivinio transporto kompanija.

По словам водителя автобуса, он ехал в гараж, а второй работник следил за тем, чтобы он заехал над ямой для осмотра. Водитель не заметил, как произошло несчастье.

О происшествии он узнал только тогда, когда ему велели отъехать в сторону. Мужчина подозревает, что инженер под поскользнуться и оказаться под колесами.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии