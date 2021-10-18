В вильнюсском автобусе обнаружено тело мужчины со шприцем в руке

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17 октября, в 20.35 ч., в Вильнюсе, в автобусе на ул. Блинджю, был обнаружен мужчина 30-40 лет в бессознательном состоянии со шприцем в руке. Он скончался во время оказания медицинской помощи.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.
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