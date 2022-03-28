В вильнюсском Akropolis украдены два телефона, полиция просит о помощи

29 декабря 2021 г. около 14 ч. из салона в ТЦ Akropolis, в Вильнюсе, на ул. Озо, 25, были украдены два телефона стоимостью 1568 евро. В ходе расследования была получена видеозапись, на которой запечатлены возможные подозреваемые - мужчина и женщина.
Полиция просит общество о помощи в опознании этих лиц.
Звонить следователю Жане Чикштене, тел. (8 5) 271 6505, моб. 8 612 54712, или писать по эл. почте zana.cikstiene@policija.lt или звонить по номеру 112.
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