В вильнюсском Akropolis на девочку упала обувная полка

Менеджер по персоналу Sportland Живиле Чютене сообщила Elta во вторник вечером, что, по ее данным, девочку уже выписали из больницы, по предварительным данным, она не получила серьезных травм.

„В ходе происшествия пострадала несовершеннолетняя клиентка, поэтому на место немедленно была вызвана скорая помощь, а также приехали сотрудники полиции. Благодарим медиков за оперативное реагирование – по прибытии медики оказали первую помощь на месте. Девочку доставили в больницу для дальнейшего обследования, вместе с ней уехали ее брат и мать, находившиеся в магазине в момент происшествия. Приносим искренние извинения пострадавшей девочке и ее родственникам за данный инцидент, а также другим посетителям магазина за пережитые неприятные эмоции“, - говорится в сообщении менеджера.