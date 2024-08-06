В вильнюсском Akropolis на девочку упала обувная полка

Девочку забрали медики, магазин закрыли сразу после происшествия, сообщил Elta управляющий магазином Юрас Вежялис.
Менеджер по персоналу Sportland Живиле Чютене сообщила Elta во вторник вечером, что, по ее данным, девочку уже выписали из больницы, по предварительным данным, она не получила серьезных травм.
Сообщение о происшествии на улице Озо поступило в службы в 12.44 час.
„Поступило сообщение, что в магазине Sportland на 11-12-летнюю девочку упала металлическая стена, ребенка вытащили в сознании“, - сообщила Elta представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
Полиция начала сбор материалов по данному инциденту.
„В ходе происшествия пострадала несовершеннолетняя клиентка, поэтому на место немедленно была вызвана скорая помощь, а также приехали сотрудники полиции. Благодарим медиков за оперативное реагирование – по прибытии медики оказали первую помощь на месте. Девочку доставили в больницу для дальнейшего обследования, вместе с ней уехали ее брат и мать, находившиеся в магазине в момент происшествия. Приносим искренние извинения пострадавшей девочке и ее родственникам за данный инцидент, а также другим посетителям магазина за пережитые неприятные эмоции“, - говорится в сообщении менеджера.
Ю. Вежялис утверждает, что обстоятельства и причины происшествия в настоящее время выясняются – это первый подобный инцидент за многие годы работы. Rekvizitai.lt сообщает, что предприятие занимается продажей спортивной одежды и спортивных товаров уже более 26 лет.
„Мы будем стремиться обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторились, и чтобы покупателям во всех магазинах Sportland был гарантирован безопасный шоппинг“, - говорит Ю. Вежялис.