В Вильнюсском аэропорту женщина предъявила фальшивый результат теста на коронавирус

41-летняя женщина была задержана 28 декабря, в 18.30 ч. во время проверки документов.

Начато расследование.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что женщина планировала лететь в Донкастер (Великобритания).

МИД Литвы в данный момент не рекомендует жителям летать в Великобританию. Эта страна находится в красной зоне поражения ковидом.