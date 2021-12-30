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В Вильнюсском аэропорту женщина предъявила фальшивый результат ПЦР-теста на коронавирус.
В Вильнюсском аэропорту женщина предъявила фальшивый результат теста на коронавирус
© Orijus Gasanovas

41-летняя женщина была задержана 28 декабря, в 18.30 ч. во время проверки документов.

Начато расследование.

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что женщина планировала лететь в Донкастер (Великобритания).

МИД Литвы в данный момент не рекомендует жителям летать в Великобританию. Эта страна находится в красной зоне поражения ковидом.

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