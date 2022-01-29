В Вильнюсском аэропорту задержана женщина с фальшивым результатом теста на коронавирус

Полиция сообщает, что 28 января, в 20.15 ч. в Вильнюсе, в аэропорту на Родунёс кяляс женщина (1986 г.р.) предъявила агенту, вероятно, фальшивый результат теста на коронавирус.

Начато расследование по 1 ч. 302 ст. УК ЛР.