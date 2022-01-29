В Вильнюсском аэропорту задержана женщина с фальшивым результатом теста на коронавирус

aA
В пятницу вечером в Вильнюсский аэропорт приехала женщина, которую вместо поездки сейчас ждет уголовная ответственность.
Полиция сообщает, что 28 января, в 20.15 ч. в Вильнюсе, в аэропорту на Родунёс кяляс женщина (1986 г.р.) предъявила агенту, вероятно, фальшивый результат теста на коронавирус.
Начато расследование по 1 ч. 302 ст. УК ЛР.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У 1/10 переболевших COVID-19 переходит в хроническую форму: кому чаще угрожает такая опасность (8)
Существует надежда на то, что "омикрон" принесет...
Заболеваемость гриппом в Литве – намного более серьезная проблема, чем думают многие (9)
В Литве растет количество заболевших гриппом –...
Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей (16)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых...
После рекордного числа случаев COVID-19 оценка возможности удаленки в школах: это крайняя мера (2)
В Литве растет число новых случаев коронавируса ....
Мэр Вильнюса предлагает узаконить самопроверку (11)
На фоне быстрого распространения штамма "омикрон" и...