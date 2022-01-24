В Вильнюсском аэропорту попались трое пассажиров с фальшивыми результатами теста на ковид

23 января, в 19.40 ч., в Вильнюсе, на дороге Родунос, в аэропорту мужчина (1991 г.р.) предъявил, вероятно, фальшивые результаты теста на COVID-19. Начато расследование по 1 ч. 300 ст. УК ЛР (подделка документа, использование фальшивого документа).
Через 10 минут были задержаны еще двое подозреваемых. В 19.50 ч. двое мужчин (1986 и 1990 г.р.) предъявили, вероятно, фальшивые результаты теста на COVID-19. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве жители обязательно должны изолироваться только после контакта в семье (6)
С 24 января в Литве жители обязательно должны...
Коронавирус в Литве: 3637 новых случаев и 2 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3637 новых...
В случае нехватки работников важных сфер разрешается выходить на работу людям, болеющим COVID-19 в легкой форме (11)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подготовил...
ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после волны "омикрона" (2)
Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) не...
Госдеп США: Семьи сотрудников посольства в Киеве должны покинуть Украину (9)
Госдепартамент США отдал распоряжение семьям...