В вильнюсской прогимназии шестеро одноклассников избили девочку

В четверг к журналистам Delfi обратился мужчина и сообщил о жестоком происшествии в вильнюсской школе. Мужчина сообщил, что шестеро одноклассников в школьном туалете избили девочку. Девочка доставлена в больницу.
Полиция информировала Delfi, что в 12.40 ч. поступило сообщение о том, что в 5-й комиссариат Вильнюсской полиции обратилась женщина 1983 г.р. дочь которой был избита в школе.
По предварительным данным, женщина сообщила, что в 10.39 ч. ей позвонила дочь (2011 г.р.), которая рассказала, что одноклассники избили ее.
Журналисты Delfi связались с директором, которая сказала, что ничего подобного не было.
"Была стычка между девочками. Мы сейчас выясняем. Полицию не вызывали, не было полиции. Распространяется неверная информация. Родители иногда слишком активно реагируют. Не было полиции. Была стычка между девочками, одну обидели, мы все выясним с родителями", – сказала директор.
Начато расследование.